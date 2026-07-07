Житель Тульской области купил поддельные водительские права за 60 тысяч рублей. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Новомосковска проверила соблюдение правил дорожного движения и выявила факт использования фальшивых документов. Выяснилось, что 24-летний мужчина еще в мае 2024 года приобрел у неизвестных лиц водительское удостоверение за 60 тысяч рублей. Покупка состоялась в Белгородской области. Лжедокумент изготовили под видом замены иностранных прав, хотя мужчина никогда не получал удостоверений за рубежом.

Почти два года нарушитель спокойно ездил с фальшивкой. Однако 6 февраля 2026 года в Новомосковске его остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Инспекторы быстро выяснили, что предъявленное водительское удостоверение является поддельным.

По итогам проверки отдел МВД возбудил в отношении мужчины уголовное дело. Ему инкриминируют приобретение и использование заведомо подложного документа. Теперь покупателю фальшивых прав предстоит ответить перед законом. Прокуратура Новомосковска взяла ход и результаты следственных действий под свой контроль.