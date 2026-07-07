Сборная Тульской области стала первой на Чемпионате России по подводному спорту. Фото: Алексей ФОКИН.

На акватории реки Балаковка в Саратовской области с 1 по 5 июля прошли крупные всероссийские соревнования по подводному спорту в открытой воде. Регион принял одновременно Чемпионат России среди взрослых спортсменов 2008 года рождения и старше, а также Первенство страны среди юниоров и юниорок в возрасте от 14 до 17 лет. На старт вышли более 210 атлетов, представляющих 18 субъектов Российской Федерации, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край и множество областей.

Спортсмены из Тульской области, выступающие за государственное учреждение дополнительного образования «Областная комплексная школа высшего спортивного мастерства», продемонстрировали выдающиеся результаты и пополнили медальную копилку региона сразу несколькими наградами различного достоинства.

В рамках взрослой программы соревнований тульская команда одержала уверенную победу в смешанной эстафете 4х2 километра в плавании в ластах. Золотой квартет составили Леонид Сычев, Валерия Дудченко, Александр Данилин и Софья Ганюшина. Еще одну медаль, на этот раз бронзового достоинства, сборная области завоевала в смешанной эстафете 4х1 километр в классических ластах. В составе команды плыли Леонид Сычев, Софья Ганюшина, Семен Хромов и Валерия Дудченко.

На индивидуальных дистанциях туляки также показали себя с лучшей стороны. На пятикилометровой дистанции в плавании в ластах первое место занял Леонид Сычев, а серебро разделили Валерия Дудченко и Александр Данилин. На более короткой дистанции в один километр в плавании в ластах чемпионкой стала Валерия Дудченко. В заплыве на три километра в классических ластах бронзовую медаль завоевал Александр Хотеенков.

По итогам всех соревнований сборная Тульской области заняла первое место в общекомандном зачете.