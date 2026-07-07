8 июля в Туле без электричества останутся жители поселка Мясново и центра города

Фото: Алексей ФОКИН.
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 8:30 до 16:30 - ул. Оборонная, 21, 23, 25, 27, 33, 33-а; ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.), 38, 38-а, 38-б, 42, 47-а, 49-а, 51-а, 62, 95; ул. Колетвинова, 9-25 (нечётн.), 10-22 (чётн.), 9-а, 16-а, 23-б; ул. Пионерская, 39; ул. Войкова, 22-а;
с 9:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 44, 44-а, 46; ул. Ф. Энгельса, 97, 89; ул. Гоголевская, 47-а; ул. Кутузова, 39, 41, 41-а, 43, 43-а, 43-б, 45, 41 к.2, 43 к. 2, 42; ул. Баженова, 34, 36, 38, 38-а, 40, 40-а; ул. Р. Зорге, 36, 38, 40; ул. Дементьева, 25, 29, 31, 33, 35, 33-а;
с 9:00 до 17:00 - 8-й пр-зд, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.); 9-й пр-зд, 36-46 (чётн.), 41-51 (нечётн.), 39-а, 39-б, 41-а, 41-б, 43-а, 49-а; 13-й пр-зд, 13, 14, 15, 16; 26-й пр-зд, 1-9 (нечётн.), 2-10 (чётн.); п. Ново-Басово, ул. Центральная; п. Новоскуратово, 101-а; ул. Скуратовская, 39-87 (нечётн.); 18-78 (чётн.), 40-а, 44-а, 44-б; ул. Новомосковская, 11, 13.