В Туле нейросети начали автоматически выявлять участки с борщевиком. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле продолжаются масштабные работы по уничтожению борщевика Сосновского. На муниципальных землях опасный сорняк уничтожают с помощью химикатов и специальной техники. В текущем году на обработку почти 900 гектаров городских территорий выделили 7,5 миллиона рублей. На данный момент специалисты уже обработали почти половину запланированных площадей, а полностью завершить все мероприятия планируется до 1 сентября.

Параллельно власти ведут работу по выявлению заросших участков, принадлежащих частным собственникам. По правилам благоустройства физические и юридические лица обязаны самостоятельно следить за своими территориями и своевременно скашивать опасное растение. За текущий период в городскую администрацию поступило 246 жалоб от жителей на произрастание сорняка по 145 адресам. Большинство этих обращений касаются именно частных земельных участков. 182 заявления уже успешно отработаны, однако 64 заявки все еще находятся в работе.

Для автоматического поиска территорий с борщевиком в этом году впервые привлекли искусственный интеллект. На специальный автомобиль установили комплекс видеофиксации, который ежедневно объезжает городские территории. Встроенная нейросеть обучена самостоятельно распознавать опасное растение. Камера фиксирует сорняк и определяет точные координаты участка, после чего устанавливается его владелец. В таких случаях инспекторам не требуется составлять протокол. Постановление выносится сразу по соответствующей статье регионального закона об административных правонарушениях, а размер штрафа для граждан составляет 2,5 тысячи рублей.