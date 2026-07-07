На 10 суток арестовали раскатывавшего на мопеде без прав нетрезвого жителя Богородицка Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

4 июля тот в районе дома №87 по улице Кирова в поселке Товарковский Богородицкого района сел за руль нетрезвым. При этом он не имел права управления ТС. Алкотестер сотрудников ГИБДД показал 0,623 мг/л.

В судебном заседании мужчина с составленным в отношении него протоколом согласился полностью, вину признал, раскаялся.

Постановлением мирового судьи он был признан виновным, и ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Постановление в законную силу не вступило.