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НовостиОбщество7 июля 2026 13:20

На 10 суток арестовали раскатывавшего на мопеде без прав нетрезвого жителя Богородицка Тульской области

Мужчина вину признал и раскаялся
Игорь КОПЫТОВ
На 10 суток арестовали раскатывавшего на мопеде без прав нетрезвого жителя Богородицка Тульской области

На 10 суток арестовали раскатывавшего на мопеде без прав нетрезвого жителя Богородицка Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

4 июля тот в районе дома №87 по улице Кирова в поселке Товарковский Богородицкого района сел за руль нетрезвым. При этом он не имел права управления ТС. Алкотестер сотрудников ГИБДД показал 0,623 мг/л.

В судебном заседании мужчина с составленным в отношении него протоколом согласился полностью, вину признал, раскаялся.

Постановлением мирового судьи он был признан виновным, и ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 10 суток.

Постановление в законную силу не вступило.