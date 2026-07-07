В Тульском экзотариуме родились игрунки и бамбуковые полозы. Фото: Алексей ФОКИН.

К празднику семьи, любви и верности Тульский областной экзотариум подготовил замечательный подарок для своих посетителей. В обоих зданиях учреждения произошло радостное событие, на свет появилось новое потомство экзотических животных.

В новом корпусе, расположенном в Центральном парке, пополнилась коллекция приматов. К уже подросшим лемурам добавились два малыша белоухой игрунки. Теперь гости зоопарка могут вблизи рассмотреть этих крошечных обезьянок и узнать от экскурсоводов множество интересных фактов об их семейном укладе. Эти небольшие приматы родом из Бразилии. Взрослые особи достигают в длину всего 20-30 сантиметров без учета хвоста, а их вес не превышает 400 граммов. Свое название они получили благодаря характерным белым шерстяным кисточкам, расположенным в районе ушей.

В естественной среде эти обезьянки живут сплоченными группами, где забота о потомстве является общим делом. Примечательно, что главную роль в воспитании играет отец. Маленькие игрунки проводят большую часть времени на спине папы, что позволяет им безопасно изучать окружающий мир. Посильную помощь в присмотре за младшими часто оказывает и старший брат. Мать подключается к уходу исключительно для кормления, что является важной частью их природного инстинкта. Сотрудники экзотариума уже успели запечатлеть эти трогательные моменты, когда отец служит надежным транспортом для своего подрастающего поколения.

Еще одно приятное событие произошло в историческом здании экзотариума. Там на свет появились четыре детеныша бамбукового полоза. Эта неядовитая змея является обитательницей горных лесов Юго-Восточной Азии, где предпочитает скрываться в густых бамбуковых зарослях. Взрослые особи вырастают до 1,5 метров в длину и привлекают внимание своей эффектной внешностью. Их тело украшено теплыми коричнево-рыжими оттенками с темными пятнами, а голова отличается более насыщенным цветом. В условиях неволи эти рептилии ценятся за свой спокойный характер, а появление сразу четверых малышей стало настоящим праздником для сотрудников и посетителей учреждения.