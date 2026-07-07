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НовостиОбщество7 июля 2026 12:40

Росздравнадзор приостановил выпуск лекарства на тульской фармацевтической фирме

Речь об антибиотике «Ванкомицине»
Игорь КОПЫТОВ
Росздравнадзор приостановил выпуск лекарства на тульской «Интерфарме»

Росздравнадзор приостановил выпуск лекарства на тульской «Интерфарме»

Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская «Интерфарма» остановила выпуск «Ванкомицина» из-за требований Росздравнадзора. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения ограничила продажу препаратов сразу четырех фармацевтических компаний. Запрет затронул антибиотик «Ванкомицин», который производит тульская компания «Интерфарма». Остановлен выпуск 23 серий препарата в разных дозировках.

Регулятор прекратил гражданский оборот лекарственных средств нескольких производителей из-за отсутствия протоколов испытаний в автоматизированной информационной системе ведомства. Соответствующее письмо опубликовано на сайте Федеральной службы.

Для возобновления оборота необходимо загрузить в АИС регулятора протоколы испытаний данных препаратов.