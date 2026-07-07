63-летняя тулячка отдала мошенникам 6,4 миллиона рублей якобы за «финансирование терроризма» Фото: Алексей ФОКИН.

Наибольшей суммы лишилась 63-летняя жительница Советского округа Тулы. По предварительным данным, весь июнь ей названивали неизвестные. Злоумышленники использовали классическую схему психологического давления: они ввели пенсионерку в заблуждение, заявив, что она якобы может быть привлечена к ответственности за финансирование террористической деятельности. Поддавшись уговорам злоумышленников, у своего дома женщина лично передала неизвестным курьерам 6 миллионов 400 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».