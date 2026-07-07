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НовостиПроисшествия7 июля 2026 12:18

63-летняя тулячка отдала мошенникам 6,4 миллиона рублей якобы за «финансирование терроризма»

За истекшие сутки 8 жителей нашего региона обратились в полицию с заявлениями о совершении в отношении них мошеннических действий
Игорь КОПЫТОВ
63-летняя тулячка отдала мошенникам 6,4 миллиона рублей якобы за «финансирование терроризма»

63-летняя тулячка отдала мошенникам 6,4 миллиона рублей якобы за «финансирование терроризма»

Фото: Алексей ФОКИН.

Наибольшей суммы лишилась 63-летняя жительница Советского округа Тулы. По предварительным данным, весь июнь ей названивали неизвестные. Злоумышленники использовали классическую схему психологического давления: они ввели пенсионерку в заблуждение, заявив, что она якобы может быть привлечена к ответственности за финансирование террористической деятельности. Поддавшись уговорам злоумышленников, у своего дома женщина лично передала неизвестным курьерам 6 миллионов 400 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».