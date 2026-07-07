Туляки стали вторыми на чемпионате ЦФО по гребле на байдарках и каноэ. Фото: Алексей ФОКИН.

В Воронеже с 1 по 5 июля прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по гребле на байдарках и каноэ. В масштабных соревнованиях приняли участие представители 12 субъектов Российской Федерации. По итогам турнира сборная Тульской области заняла второе общекомандное место, завоевав в общей сложности 13 медалей: пять золотых, пять серебряных и три бронзовых награды.

На дистанции 1000 метров золотые медали выиграли Анастасия Савчук в байдарке-одиночке среди женщин, а также мужской экипаж байдарки-двойки в составе Алексея Глебова и Виктора Корелина. Бронзу на этой дистанции взял Виктор Корелин в одиночке. На пятисотметровке Глебов и Корелин снова стали первыми в двойке, а серебро выиграли женский экипаж Полины Андреевой с Софьей Парфёновой, Анастасия Савчук и Виктор Корелин в одиночках. Также бронзовые награды на 500 метров достались Алексею Глебову и женскому экипажу Анастасии Савчук с Анной Мещеряковой.

На короткой дистанции 200 метров золото выиграли Артём Шестаков в мужской одиночке и смешанный экипаж Шестакова с Полиной Андреевой. Серебряными призерами стали Юлия Богачева в женском каноэ и мужская двойка в составе Алексея Глебова и Савелия Антюфеева. Кроме того, на первенстве ЦФО среди юниорок до 17 лет бронзовую медаль на двухсотметровке завоевала Дарья Пушкарева.