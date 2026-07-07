Тульского перевозчика оштрафовали на 105 тысяч рублей за нарушения в автобусах. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Веневского района организовала проверку деятельности транспортного предприятия ООО «Ирбис». Поводом для надзорных мероприятий стала авария с участием пассажирского автобуса, который двигался по маршруту №168 из Венева в Тулу. Инцидент произошел в утренние часы 13 мая 2026 года на 668 километре федеральной трассы Р-132 «Золотое кольцо» вблизи поселка Засечный.

К ревизии привлекли профильных специалистов, которые выявили ряд грубых нарушений в работе компании. Выяснилось, что механики выпускали на линию автобусы с разбитыми лобовыми стеклами и неработающими стопсигналами. Кроме того, на транспортных средствах имелись нарушения в порядке оснащения и эксплуатации тахографов, а сами водители выходили на смену без обязательного предрейсового медицинского освидетельствования.

После вмешательства надзорного ведомства руководство перевозчика приступило к исправлению выявленных недочетов. В отношении должностных лиц компании возбудили административные дела за игнорирование требований безопасности при перевозке пассажиров. По итогам рассмотрения материалов виновные получили штрафы на общую сумму 105 тысяч рублей.