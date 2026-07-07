Туляки отдали мошенникам более 13 миллионов рублей за две недели. Фото: Алексей ФОКИН.

За период с 23 июня по 5 июля 2026 года в Тульской области от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 23 человека. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 13 миллионов рублей. Прокуратура взяла расследование этих преступлений на особый контроль.

Злоумышленники активно использовали телефонную связь и популярные мессенджеры, представляясь сотрудниками социальных служб, различных учреждений или правоохранительных органов. Целью мошенников было завладеть денежными средствами граждан под различными предлогами.

Один из показательных случаев произошел с жительницей Тулы. Ей на стационарный телефон позвонил мужчина, который представился сотрудником водоканала. Он сообщил, что у счетчиков учета потребления воды истек межповерочный интервал и их необходимо заменить. Во время разговора мужчина предложил оформить заявку дистанционно и попросил паспортные данные потребителя. Женщина сообщила свои данные, после чего лжесотрудник «сформировал заявку» и завершил разговор.

Через несколько дней с ней связался неизвестный и сообщил, что ранее она общалась с мошенниками. По его словам, злоумышленники с помощью переданных паспортных данных открыли на ее имя банковский счет, на который поступило 900 тысяч рублей от «экстремистской организации». Женщину убедили, что для сохранности средств необходимо передать деньги работнику банка.

Введенная в заблуждение женщина обналичила со своего счета более 350 тысяч рублей и передала их мошенникам. После этого злоумышленники перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.