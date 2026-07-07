8 июля в Туле организуют бесплатную раздачу воды на время плановых отключений. Фото: Алексей ФОКИН.

8 июля в Туле пройдут масштабные плановые работы на Окско-Непрейском водозаборе. Мероприятия необходимы для подготовки объекта к зимнему сезону 2026-2027 годов. В период с 8:00 до 24:00 водоснабжение будет ограничено в южной части Советского, Центрального и Привокзального округов. В ряде домов давление в кранах заметно упадет, а в некоторых населенных пунктах подача ресурса прекратится полностью.

Пониженное давление ожидается на территориях южнее улицы Пушкинской, а также в кварталах между проспектом Ленина, Калужским и Новомосковским шоссе. Без воды останутся жители Шевелевки, Менделеевского, Северного, Восточного, Южного и ряда других поселков, включая Скуратовский микрорайон и Ново-Октябрьский. Специалисты предупреждают, что после завершения ремонтных мероприятий из кранов может временно потечь мутная вода с повышенным содержанием железа.

Чтобы компенсировать неудобства, администрация организует бесплатную раздачу питьевой воды по всему городу. Жители Советского округа смогут набрать воду из киосков компании «Ключ Здоровья» на улицах Свободы, 9 Мая, Мира и проспекте Ленина, а также из автоцистерны на улице Ползунова.

В Привокзальном округе пункты выдачи из киосков расположатся на улицах Седова, Макаренко, Сурикова, Генерала Маргелова, а также в поселках Рассвет, Косая Гора, Новый и Иншинский. Дополнительно машина с водой будет работать на проспекте Ленина.

Для Центрального округа бесплатную воду из киосков привезут в Скуратово, Менделеевский, Басово-Прудный и на улицы Циолковского, Льва Толстого, Михеева, Николая Руднева, Рязанскую, Бандикова, Перекопскую и проспект Ленина.

Автомобили с водой для этого округа будут дежурить в поселках Южный и Второй Западный, а также на проспекте Ленина.