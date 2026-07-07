Суд оштрафовал тульского землевладельца за заброшенный участок. Фото: Алексей ФОКИН.

Суд вынес решение в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Ленинском районе Тульской области. Мужчине назначили административный штраф за игнорирование законных требований надзорного ведомства.

Проверка состоялась в ноябре 2025 года, когда специалисты Россельхознадзора контролировали исполнение ранее выданного предписания. Инспекторы установили, что владелец надела площадью 121,5 га так и не привел землю в порядок. Участок не использовался для сельскохозяйственного производства и не был вовлечен в оборот. Территория оказалась заросшей сорняками и кустарником, хотя собственник должен был провести очистку.

По факту невыполнения законного предписания в отношении нарушителя возбудили дело по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ. Ему выдали новое требование устранить нарушения, а материалы дела передали в суд. В июне 2026 года землевладелец был признан виновным и привлечен к административной ответственности в виде штрафа.