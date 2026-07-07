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НовостиОбщество7 июля 2026 10:29

Суд оштрафовал тульского землевладельца за заброшенный участок

Мужчина не выполнил требование Россельхознадзора по очистке земли от сорняков
Михаил КОРЕНЮГИН
Суд оштрафовал тульского землевладельца за заброшенный участок.

Суд оштрафовал тульского землевладельца за заброшенный участок.

Фото: Алексей ФОКИН.

Суд вынес решение в отношении собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения в Ленинском районе Тульской области. Мужчине назначили административный штраф за игнорирование законных требований надзорного ведомства.

Проверка состоялась в ноябре 2025 года, когда специалисты Россельхознадзора контролировали исполнение ранее выданного предписания. Инспекторы установили, что владелец надела площадью 121,5 га так и не привел землю в порядок. Участок не использовался для сельскохозяйственного производства и не был вовлечен в оборот. Территория оказалась заросшей сорняками и кустарником, хотя собственник должен был провести очистку.

По факту невыполнения законного предписания в отношении нарушителя возбудили дело по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ. Ему выдали новое требование устранить нарушения, а материалы дела передали в суд. В июне 2026 года землевладелец был признан виновным и привлечен к административной ответственности в виде штрафа.