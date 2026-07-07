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НовостиОбщество7 июля 2026 10:07

Легкоатлетический манеж на Центральном стадионе в Туле оборудуют современной системой видеонаблюдения

Ранее здание было в частной собственности
Игорь КОПЫТОВ
Легкоатлетический манеж на Центральном стадионе в Туле оборудуют современной системой видеонаблюдения

Легкоатлетический манеж на Центральном стадионе в Туле оборудуют современной системой видеонаблюдения

Фото: Алексей ФОКИН.

На Центральном стадионе в Туле установят камеры почти за 2 млн рублей. Именно на такую стартовую сумму ищут подрядчика на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 1,8 миллион рублей. У исполнителя будет 45 календарных дней с момента подписания договора на монтаж оборудования.

Камеры будут устанавливать на легкоатлетическим манеже для контроля за порядком, выявления несанкционированных действий и обеспечения антитеррористической и антикриминальной безопасности.

В прошлом году легкоатлетический манеж вместе с теннисными кортами и зданием детской спортшколы перешли в региональную собственность. Бывший владелец отдал их безвозмездно.