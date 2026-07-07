Водителя автомобиля Mitsubishi госпитализировали в больницу после ДТП на улице Кутузова в Туле. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле на улице Кутузова вечером 6 июля произошло ДТП с участием двух легковушек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 32-летний мужчина, управляя автомобилем Mitsubishi ASX, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящий автомобилем Renault Logan, под управлением 40-летнего мужчины, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Mitsubishi. Его госпитализировали с различными травмами.