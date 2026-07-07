В Тульской области владельцу частного хозяйства выдали предписание за нарушение правил учета скота. Фото: Алексей ФОКИН.

В июне 2026 года специалисты Россельхознадзора провели обязательный профилактический визит в частное хозяйство жителя Кимовского района. В ходе мероприятия инспекторы проверили соблюдение владельцем ветеринарно-санитарных правил и требований законодательства.

В результате проверки выяснилось, что мужчина не проинформировал ветеринарного специалиста об изменениях в данных, необходимых для учета его животных. В частности, в хозяйстве содержалось 56 голов крупного рогатого скота, актуальные сведения о которых не были вовремя переданы в реестр.

По итогам визита надзорное ведомство выдало владельцу хозяйства официальное предписание. Документ обязывает мужчину в установленные сроки устранить выявленные нарушения ветеринарных правил и санитарных норм.