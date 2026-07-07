Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 июля 2026 8:40

В ДТП с фурой в Плавском районе пострадал водитель автомобиля «ВАЗ»

Мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП с фурой в Плавском районе пострадал водитель автомобиля «ВАЗ».

В ДТП с фурой в Плавском районе пострадал водитель автомобиля «ВАЗ».

Фото: материалы пресс-служб.

В Плавском районе на 249-ом километре автодороги М-2 «Крым» вечером 6 июля произошло ДТП. Там примерно в 19:00 столкнулись большегруз и легковушка.

По предварительной информации, 31-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21120», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фурой Scania R420, за рулем которого находился 55-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ». Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.