В ДТП с фурой в Плавском районе пострадал водитель автомобиля «ВАЗ». Фото: материалы пресс-служб.

В Плавском районе на 249-ом километре автодороги М-2 «Крым» вечером 6 июля произошло ДТП. Там примерно в 19:00 столкнулись большегруз и легковушка.

По предварительной информации, 31-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 21120», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с фурой Scania R420, за рулем которого находился 55-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ». Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.