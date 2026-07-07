Соревнования по командному многоборью прошли в Новомосковске Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

В Новомосковске состоялись соревнования по командному многоборью памяти Василия Стародубцева.

За призовые места боролись 16 команд, представляющих сельскохозяйственные предприятия, перерабатывающие производства, финансовые организации и органы государственной власти Тульской области.

Команды боролись за звание сильнейших в шести дисциплинах: дартсе, баскетболе, эстафете, стрельбе, перетягивании каната и волейболе.

В общекомандном зачете победу одержали представители АО «Заря им. А.Ф. Попова», на втором месте ООО «Спасское им. В.А. Стародубцева», замкнул тройку лидеров «Узловский молочный комбинат».