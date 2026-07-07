Фестиваль крокета и усадебных игр пройдет в Богородицком дворце-музее. Фото: Алексей ФОКИН.

11 июля в Богородицке состоится премьера фестиваля крокета под названием «Семейный альбом: крокет у Бобринских». Территория дворца-музея и парка имени А. Т. Болотова на один день погрузится в атмосферу лета 1866 года. Организаторы обещают воссоздать обстановку семейного альбома графов Бобринских, наполнив пространство музыкой, историческими забавами, танцевальными вечерами и уютными пикниками на зеленых лужайках.

Центральным событием праздника станет соревнование по русскому крокету. За победу поспорят команды из различных музеев Тульской области. Все желающие гости также смогут присоединиться к игре и попробовать свои силы в этом старинном усадебном развлечении.

Для юных посетителей подготовлена насыщенная интерактивная программа. Дети встретятся с персонажами «Алисы в Стране чудес», поучаствуют в творческих мастер-классах, посмотрят спектакль и поиграют с аниматорами. Взрослых и гостей праздника ждут концертные выступления, спортивные активности, а также торговые ряды, где можно будет приобрести сувениры, освежающие напитки и мороженое.

Посетителям разрешается приходить со своими пледами и корзинками для организации пикника на территории парка. Для создания полного погружения в эпоху организаторы предлагают поддержать тематическую атмосферу с помощью костюмов в стиле XIX века. В качестве дресс-кода рекомендуются белые льняные наряды, шляпы-канотье, солнечные зонтики и специальные «крокетные» платья.

Праздник продлится с 11:00 до 19:00.