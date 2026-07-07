150 часов обязательных работ за угрозу убийством падчерице назначили жителю Киреевска Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Вечером 14 апреля подсудимый и его падчерица находились в квартире в Киреевске. Они поссорились, после мужчина схватил ее за волосы, женщина упала на пол. Затем он обхватил руками шею падчерицы и стал душить. Девушке удалось освободиться и убежать из квартиры в момент, когда она укусила его за руку, что заставило его ослабить руки на ее шее.

Суд расценил действия мужчины как угрозу убийством. Приговором ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов.

Приговор в законную силу не вступил.