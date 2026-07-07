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НовостиОбщество7 июля 2026 7:37

150 часов обязательных работ за угрозу убийством падчерице назначили жителю Киреевска Тульской области

Причиной конфликта стала давняя неприязнь
Игорь КОПЫТОВ
150 часов обязательных работ за угрозу убийством падчерице назначили жителю Киреевска Тульской области

150 часов обязательных работ за угрозу убийством падчерице назначили жителю Киреевска Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Вечером 14 апреля подсудимый и его падчерица находились в квартире в Киреевске. Они поссорились, после мужчина схватил ее за волосы, женщина упала на пол. Затем он обхватил руками шею падчерицы и стал душить. Девушке удалось освободиться и убежать из квартиры в момент, когда она укусила его за руку, что заставило его ослабить руки на ее шее.

Суд расценил действия мужчины как угрозу убийством. Приговором ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 150 часов.

Приговор в законную силу не вступил.