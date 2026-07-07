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НовостиСпорт7 июля 2026 7:15

Спортсменки из Тулы завоевали два золота на международных соревнованиях по легкой атлетике

Екатерина Реньжина и Карина Кочеткова показали лучшие результаты в беге на 800 и 400 метров
Михаил КОРЕНЮГИН
Спортсменки из Тулы завоевали два золота на международных соревнованиях по легкой атлетике.

Спортсменки из Тулы завоевали два золота на международных соревнованиях по легкой атлетике.

Фото: Алексей ФОКИН.

В подмосковном Жуковском прошли международные соревнования по легкой атлетике Кубок сильнейших спортсменов. В турнире приняли участие около 300 атлетов из России и Беларуси. Спортсменки из Тульской области завоевали на этих соревнованиях две золотые медали.

Екатерина Реньжина заняла первое место в беге на 800 метров. Она показала результат 2:03,02. Тренируют спортсменку Игорь Толоконников и Вячеслав Маринов.

Карина Кочеткова стала первой в беге на 400 метров с барьерами. Ее результат составил 57,20. Тренерами победительницы являются Геннадий Бакин и Руслан Мащенко.