Спортсменки из Тулы завоевали два золота на международных соревнованиях по легкой атлетике. Фото: Алексей ФОКИН.

В подмосковном Жуковском прошли международные соревнования по легкой атлетике Кубок сильнейших спортсменов. В турнире приняли участие около 300 атлетов из России и Беларуси. Спортсменки из Тульской области завоевали на этих соревнованиях две золотые медали.

Екатерина Реньжина заняла первое место в беге на 800 метров. Она показала результат 2:03,02. Тренируют спортсменку Игорь Толоконников и Вячеслав Маринов.

Карина Кочеткова стала первой в беге на 400 метров с барьерами. Ее результат составил 57,20. Тренерами победительницы являются Геннадий Бакин и Руслан Мащенко.