В Тульской области суд вынес приговор по делу о мошенничестве с земельными участками Фото: материалы пресс-служб.

Суворовский межрайонный суд Тульской области вынес приговор по уголовному делу в отношении троих жителей Тулы в возрасте от 50 до 52 лет, которые выстроили мошенническую схему в сфере работы с недвижимостью.

По версии следствия, с сентября 2018 по июнь 2021 года мужчина реализовал мошенническую схему в особо крупном размере. Он заключил договор аренды земельного участка с администрацией в деревне Гущино Суворовского района и построил на нем сооружение, не являющееся капитальным. При этом его подельница, выполняющая кадастровые работы, изготовила подложный технический план, оформив постройку как жилой дом. Он зарегистрировал право собственности на этот объект и, предоставив соответствующие документы в орган местного самоуправления, выкупил участок по льготной цене - около 150 тысяч рублей, тогда как его рыночная стоимость превышала 2,6 млн рублей.

Позже мужчина аналогичным способом помог своей знакомой оформить в собственность арендованный ею участок. Воспользовался все тем же домиком, зарегистрированным как жилой, перевез его к ней и передал контакты подельницы, выполняющей кадастровые работы. В итоге та выкупила земельный участок менее, чем за 53 тысячи рублей при рыночной стоимости в 1,4 млн.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил организатору схемы 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, обеим подельницам - 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.

Земельные участки, расположенные в деревне Гущино Суворовского района, возвращены в собственность муниципального образования.