Пожар в жилом доме в Богородицке унес жизни двух человек. Фото: материалы пресс-служб.

За прошедшие сутки 6 июля в Тульской области не допущено ни одной чрезвычайной ситуации и происшествий на водных объектах. Спасатели не привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. При этом огнеборцы 4 раза выезжали на тушение техногенных пожаров.

Три возгорания произошло в Туле. На Красноармейском проспекте горел подъезд 10-этажного жилого дома. Огонь ликвидировали 27 огнеборцев и 7 единиц техники МЧС.

На улице Кауля пожарные потушили загоревшийся легковой автомобиль. К работам привлекли 6 человек и 2 единицы техники.

В переулке Дзержинского огонь охватил гараж и находившийся внутри автомобиль. Площадь возгорания составила 3 квадратных метра. С огнем боролись 7 спасателей на 2 спецмашинах. Во всех 3 случаях обошлось без пострадавших.

Еще один пожар произошел в городе Богородицк на улице Коммунаров. Возгорание возникло в квартире на 2 этаже 3-этажного жилого дома. Огонь распространился на 20 квадратных метров. К месту происшествия выехали 6 человек и 2 единицы техники МЧС России. Огнеборцы спасли 3 жильцов дома. К сожалению, в результате пожара погибли 2 человека: 56-летний мужчина и 92-летняя женщина.