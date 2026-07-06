7 июля в Туле без электричества останутся десятки домов.

Фото: Алексей ФОКИН.
Так, электричество отключат по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Бондаренко, 6,19, 21, 23, 25; ул. Хворостухина, 7;
с 9:00 до 17:00 - ул. 3-я Трубная, 13-19 (нечётн.), 16-26 (чётн.); ул. Серебровская, 47-87 (нечётн.); ул. Самокатная, 10-28 (чётн.), 9-15 (нечётн.), 9-а, 9-в; ул. Чехова, 28, 29, 30, 31, 33; ул. 2-я Трубная, 15-23 (нечётн.), 20-24 (чётн.); ул. Болдина, 58; ул. Лермонтова, 29, 32; Мясново: ул. Рогова, 2; 1-й проезд 20-38(чётн.), 22-а, 34-а, 36-а, 31-53 (нечётн.), 37-а, 39-а, 39-б; 1-й Клинской проезд 43, 44, 45, 45-а, 46, 46-б, 46-в, 47-а, 47-б.