В Туле ограничат движение транспорта из-за забега «Ночная Тула». Фото: Алексей ФОКИН.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы предупреждает автомобилистов о временных неудобствах в середине июля. В связи с проведением забега «Ночная Тула» в части Центрального и Советского округов введут ограничения движения, остановки и стоянки транспорта. Запрет на парковку на площади Ленина начнет действовать с 00:00 17 июля и продлится до 10:00 19 июля.

Масштабные ограничения в историческом центре города стартуют с 00:00 18 июля и продлятся до 02:30 19 июля. В этот период водителям запретят остановку и стоянку, а также частично ограничат проезд по целому ряду улиц и переулков. Под ограничения попадут участки улиц Менделеевской, Никитской, Благовещенской, Союзной, а также Благовещенского, Союзного, Черниковского и Денисовского переулков. Кроме того, движение будет скорректировано на улицах Революции, Фридриха Энгельса, Мосина, Лейтейзена, Фрунзе, Советской и проспекте Ленина. Автомобилистам не разрешат парковаться в районе нескольких домов по улице Советской и на прилегающих парковочных пространствах.

Работа общественного транспорта также перейдет на специальный режим. С 21:30 18 июля до 02:30 19 июля автобусы и троллейбусы будут следовать по измененной схеме, объезжая закрытые зоны по второстепенным улицам. Городские власти настоятельно просят жителей и гостей Тулы заранее планировать свои маршруты и учитывать введенные временные неудобства.