В Тульской области за неделю произошло 23 пожара. Фото: Алексей ФОКИН.

В период с 29 июня по 05 июля на территории Тульской области не было зарегистрировано ни одной чрезвычайной ситуации и ни одного происшествия на водных объектах. При этом аварийно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по региону отреагировали на 474 сообщения о различных происшествиях.

Значительная часть выездов была связана с дорожно-транспортными происшествиями. Спасатели 21 раз привлекались к ликвидации последствий аварий на дорогах. Кроме того, за отчетный период в регионе было зарегистрировано 23 пожара.

К сожалению, в результате возгораний пострадал один человек.