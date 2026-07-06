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НовостиПроисшествия6 июля 2026 14:23

В Тульской области за неделю произошло 23 пожара

Спасатели отреагировали на 474 вызова и ликвидировали последствия 21 дорожной аварии
Михаил КОРЕНЮГИН
В Тульской области за неделю произошло 23 пожара.

В Тульской области за неделю произошло 23 пожара.

Фото: Алексей ФОКИН.

В период с 29 июня по 05 июля на территории Тульской области не было зарегистрировано ни одной чрезвычайной ситуации и ни одного происшествия на водных объектах. При этом аварийно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по региону отреагировали на 474 сообщения о различных происшествиях.

Значительная часть выездов была связана с дорожно-транспортными происшествиями. Спасатели 21 раз привлекались к ликвидации последствий аварий на дорогах. Кроме того, за отчетный период в регионе было зарегистрировано 23 пожара.

К сожалению, в результате возгораний пострадал один человек.