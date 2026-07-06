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НовостиОбщество6 июля 2026 14:01

Водителя автомобиля LiXiang оштрафовали за проезд на красный свет в Новомосковске

Инспекторы ГИБДД выявили нарушителя после появления видеозаписи в интернете
Михаил КОРЕНЮГИН
Водителя автомобиля LiXiang оштрафовали за проезд на красный свет в Новомосковске.

Водителя автомобиля LiXiang оштрафовали за проезд на красный свет в Новомосковске.

Фото: Алексей ФОКИН.

Сотрудники Госавтоинспекции Новомосковска привлекли к административной ответственности автомобилиста, чье нарушение было зафиксировано на видео и опубликовано в сети. Показанные в интернете кадры стали основанием для проведения административного расследования. Инспекторы оперативно установили личность водителя и привлекли его к ответственности.

Выяснилось, что 2 июня 2026 года на улице Трудовые резервы водитель автомобиля LiXiang L7 проехал на запрещающий сигнал светофора.

По результатам проверки в отношении нарушителя вынесли постановление по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ. Ему назначили административный штраф в размере 1500 рублей.