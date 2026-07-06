В Ленинском районе пьяный водитель автомобиля Hyundai устроил ДТП с пострадавшим. Фото: материалы пресс-служб.

В Ленинском районе на 693-ем километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» вечером 5 июля произошло ДТП. Там примерно в 19:50 столкнулись две легковушки.

По предварительной информации, 40-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения (0, 460 мг/л), управляя автомобилем Hyundai Solaris, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Ford Fusion, за рулем которого находился 60-летний мужчина. После вторая легковушка врезалась в опору линии электропередачи.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Ford. Его госпитализировали в больницу.