Туляка приговорили к 9 годам колонии строгого режима за попытку продажи наркотиков. Фото: Алексей ФОКИН.

Зареченский районный суд Тулы вынес приговор 26-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Преступление было совершено в период с 6 октября по 8 декабря 2025 года. Обвиняемый действовал по предварительному сговору с другими лицами. С помощью интернета он получил партию запрещенных веществ, расфасовал их и оборудовал тайники на территории Тулы. После этого мужчина передал информацию о местонахождении закладок своему сообщнику для дальнейшей продажи.

Преступную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяли 3,88 грамма наркотического средства. В мобильном телефоне подсудимого нашли переписку с соучастником, фотографии тайников с географическими координатами и другие доказательства его вины. Сам телефон конфискован в доход государства.

В отношении других фигурантов дела материалы выделены в отдельное производство.