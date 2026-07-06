67 жителей Тульской области внесены в федеральный список экстремистов и террористов. Фото: Алексей ФОКИН.

Росфинмониторинг опубликовал обновленный перечень лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. В федеральном списке значатся почти 22 000 человек со всей России. Из них 67 зарегистрированы на территории Тульской области.

Возрастной диапазон тульских радикалов довольно широк. Самому молодому участнику списка недавно исполнилось 18 лет, а самому пожилому - 74 года. Среди экстремистов оказались 5 женщин.

Большинство фигурантов - люди среднего возраста. 34 человека находятся в возрасте от 27 до 46 лет. Еще 18 человек - это граждане от 48 до 66 лет. Молодежь от 18 до 24 лет представлена 12 лицами.

Географическое распределение показывает, что больше всего радикалов проживает в областном центре. В Туле зарегистрированы 26 человек из списка. На втором месте Новомосковский район - 6 человек. Тройку лидеров замыкает Щекинский район с 5 фигурантами.

Далее следуют Ефремовский и Кимовский районы - по 4 человека в каждом. Алексинский и Плавский районы представлены 3 лицами каждый. В городе Донской, Дубенском и Узловском районах значатся по 2 человека.

Остальные муниципалитеты имеют по 1 представителю в списке: Арсеньевский, Белевский, Богородицкий, Веневский, Воловский, Заокский, Киреевский, Одоевский, Суворовский и Ясногорский районы.