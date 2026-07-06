Трех человек госпитализировали в больницу после ДТП в Воловском районе. Фото: материалы пресс-служб.

В Воловском районе на 266-ом километре автодороги М-4 «Дон» днем 4 июля произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Москвич 3», не справилась с управлением и совершила съезд в придорожный кювет с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры легковушки: 35-летний мужчина и 17-летний юноша. Их доставили в медицинское учреждения с различными травмами.