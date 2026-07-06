Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+18°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 июля 2026 12:14

Трех человек госпитализировали в больницу после ДТП в Воловском районе

Автоледи на машине «Москвич» не справился с управлением и перевернулась в кювет
Михаил КОРЕНЮГИН
Трех человек госпитализировали в больницу после ДТП в Воловском районе.

Трех человек госпитализировали в больницу после ДТП в Воловском районе.

Фото: материалы пресс-служб.

В Воловском районе на 266-ом километре автодороги М-4 «Дон» днем 4 июля произошло ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Москвич 3», не справилась с управлением и совершила съезд в придорожный кювет с последующим опрокидыванием, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры легковушки: 35-летний мужчина и 17-летний юноша. Их доставили в медицинское учреждения с различными травмами.