В Туле закрыли кафе «Суши Маркет» после вспышки кишечной инфекции Фото: Алексей ФОКИН.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области провело санитарно-эпидемиологическое расследование в кафе «Суши Маркет», расположенном по адресу улица Пролетарская, дом 2. Поводом для проверки стало экстренное извещение о случае кишечной инфекции, связанном с посещением этого заведения общественного питания.

В ходе обследования специалисты выявили серьезные нарушения санитарного законодательства. В частности, зафиксированы проблемы с содержанием производственных помещений, несоблюдение технологического процесса приготовления кулинарной продукции, нарушение поточности производства и отсутствие контроля качества и безопасности готовых блюд. Все эти нарушения создают прямую угрозу жизни и здоровью посетителей.

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя Ястребова С.В. составлен протокол о временном запрете деятельности кафе. Все материалы санитарно-эпидемиологического расследования вместе с протоколом направлены в суд для принятия окончательного решения о приостановлении работы заведения.