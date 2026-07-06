Пенсионерка из Новомосковска отдала мошенникам два миллиона рублей. Фото: Алексей ФОКИН.

За минувшие пятницу и выходные дни в дежурные части полиции Тульской области поступило четыре заявления от граждан, ставших жертвами телефонных аферистов. Возраст обманутых людей варьируется от 22 до 67 лет. Суммарный материальный ущерб от действий злоумышленников превысил два миллиона 270 тысяч рублей.

Самую крупную потерю понесла 67-летняя жительница Новомосковска. По предварительным данным, пенсионерке позвонили неизвестные и убедили ее перевести накопления на так называемый безопасный счет для их сохранности. Доверившись аферистам, женщина действовала строго по их указаниям и передала курьеру около двух миллионов рублей.

По данному факту следователь отдела внутренних дел по городу Новомосковску возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.