Центральному парку культуры и отдыха имени П.П. Белоусова в Туле исполнилось 133 года. Фото: Алексей ФОКИН.

За это время зеленая зона прошла большой путь развития. Изначально задуманный как экологический проект, сегодня он превратился в огромное многофункциональное пространство, где могут интересно проводить время люди всех возрастов.

Территория парка включает в себя современные игровые комплексы, разнообразные аттракционы, уютные кафе и спортивные площадки. Здесь также расположено множество тематических зон и арт-объектов. В текущем сезоне для посетителей уже открыли новую зону отдыха.

Параллельно на территории ведутся и другие важные работы. Сейчас идет реконструкция пляжа и строительство бегового центра, а также регулярно высаживаются новые растения. Высокий уровень развития инфраструктуры был отмечен на федеральном уровне. В этом году парк стал победителем в номинации «Парк года» на Всероссийской парковой премии «Парки России».

В честь праздника для жителей и гостей города подготовили обширную развлекательную программу. Праздничные мероприятия развернулись сразу на десяти различных локациях. Гости смогли поучаствовать в мастер-классах и квестах, посмотреть научное шоу и насладиться праздничным концертом.