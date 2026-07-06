Туляки привезли шесть медалей с крупных соревнований по велоспорту. Фото: Алексей ФОКИН.

На велотреке Сатурн в Пензе завершился крупный турнир по велоспорту, объединивший первенство России, Всероссийские и региональные соревнования. В финальный соревновательный день спортсмены разыгрывали награды в гите на 200 метров с места, кейрине и скретче.

Представители Тульской области успешно выступили на всех уровнях турнира и пополнили медальную копилку региона шестью наградами разного достоинства.

На первенстве России в гите с места на дистанции 200 метров среди юношей и девушек 15-16 лет туляки завоевали две бронзовые медали. Третьими в своих забегах стали Ярослав Бордонос и Милана Бадаева.

В рамках Всероссийских соревнований в дисциплине кейрин среди спортсменов 15-16 лет Ярослав Бордонос сумел реабилитироваться и поднялся на высшую ступень пьедестала, став победителем заезда. Еще одну медаль в этой дисциплине принесла тульской команде Софья Кудрявцева, финишировавшая второй.

В скретче среди юношей 15-16 лет серебряную награду завоевал Арсений Шаронов, показав отличный результат в тактической гонке на выбывание.

На региональных соревнованиях в гите с места на 200 метров среди девушек 13-14 лет золотую медаль выиграла Полина Репик.