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НовостиПроисшествия6 июля 2026 9:21

Житель Тульской области получил условный срок за гибель электромонтера на работе

Инженер не провел инструктаж и не подготовил рабочее место для бригады в Чернском районе
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Тульской области получил условный срок за гибель электромонтера на работе.

Житель Тульской области получил условный срок за гибель электромонтера на работе.

Фото: Алексей ФОКИН.

Плавский межрайонный суд рассмотрел дело о трагической гибели сотрудника энергоснабжающей компании. 51-летний инженер признан виновным в нарушении правил охраны труда, что по неосторожности стоило жизни человеку.

Трагедия произошла 5 декабря 2025 года в Чернском районе. Подсудимый, отвечающий за безопасность на производстве, направил бригаду из трех человек на ремонт электрооборудования. Однако он проигнорировал обязательные требования: не подготовил рабочее место, не организовал безопасное проведение работ и не провел целевой инструктаж. Кроме того, мужчина не остановил деятельность и не вывел сотрудников из опасной зоны, когда это потребовалось.

Из-за допущенной халатности 40-летний электромонтер, работавший в той же организации, получил смертельный удар током прямо на рабочем месте.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно. Испытательный срок для нарушителя установлен аналогичный.