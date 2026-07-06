Житель Тульской области получил условный срок за гибель электромонтера на работе. Фото: Алексей ФОКИН.

Плавский межрайонный суд рассмотрел дело о трагической гибели сотрудника энергоснабжающей компании. 51-летний инженер признан виновным в нарушении правил охраны труда, что по неосторожности стоило жизни человеку.

Трагедия произошла 5 декабря 2025 года в Чернском районе. Подсудимый, отвечающий за безопасность на производстве, направил бригаду из трех человек на ремонт электрооборудования. Однако он проигнорировал обязательные требования: не подготовил рабочее место, не организовал безопасное проведение работ и не провел целевой инструктаж. Кроме того, мужчина не остановил деятельность и не вывел сотрудников из опасной зоны, когда это потребовалось.

Из-за допущенной халатности 40-летний электромонтер, работавший в той же организации, получил смертельный удар током прямо на рабочем месте.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно. Испытательный срок для нарушителя установлен аналогичный.