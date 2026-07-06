В Воловском районе у владелицы частного хозяйства выявили нарушения после проверки скота. Фото: Алексей ФОКИН.

В июне 2026 года Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям провело профилактический визит в частное хозяйство Заматаевой И.С., расположенное в Воловском районе Тульской области. В ходе проверки специалисты изучили условия содержания животных и сверили фактическое поголовье с данными государственной информационной системы.

На территории хозяйства инспекторы обнаружили 61 голову крупного рогатого скота и 1 лошадь. При этом 12 коров не имели обязательной идентификации — им не были присвоены уникальные буквенно-цифровые номера в виде бирок. Сверка с системой «Хорриот» показала существенные расхождения. В базу были внесены сведения о 41 голове коров и 113 головах мелкого рогатого скота, тогда как овец и коз в хозяйстве фактически нет. Информация о наличии лошади в системе также отсутствует.

Кроме проблем с учетом, владелица не соблюдала требования биологической безопасности. На въезде в хозяйство отсутствует дезинфекционный барьер, а территория не имеет ограждения, которое должно препятствовать проникновению диких животных. Также при входе в помещение, где содержится скот, не установлен обязательный дезинфекционный коврик.

По результатам визита Управлением Россельхознадзора в отношении Заматаевой И.С. выдано предписание. Владелица обязана устранить все выявленные нарушения в установленные сроки.