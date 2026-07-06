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НовостиПроисшествия6 июля 2026 11:32

В Туле потушили пожар в электрощитках многоэтажного дома на Красноармейском проспекте

Спасатели прибыли на место за 3 минуты и справились с огнем без пострадавших
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле потушили пожар в электрощитках многоэтажного дома на Красноармейском проспекте.

В Туле потушили пожар в электрощитках многоэтажного дома на Красноармейском проспекте.

Фото: Алексей ФОКИН.

Сегодня утром в дежурные службы поступила информация о возгорании в 10-этажном жилом доме на Красноармейском проспекте в Туле. Первые пожарно-спасательные расчеты прибыли на место происшествия всего через 3 минуты после получения сигнала.

Очаг возгорания располагался в подъезде, где пламя охватило электрощитки с 6 по 9 этаж. Для борьбы с огнем привлекли 26 спасателей и 7 единиц специальной техники МЧС России. Благодаря слаженным действиям огнеборцев пожар был быстро ликвидирован.

В результате инцидента обошлось без пострадавших.