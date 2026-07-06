Тульская область вошла в число регионов с минимальным уровнем безработицы. Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская область продемонстрировала отличные результаты на рынке труда и вошла в число субъектов Федерации с самым низким уровнем безработицы. Согласно данным издания «РИА Новости», показатель незанятости населения в нашем регионе составил всего 1,2%. Этот результат значительно лучше среднероссийского уровня, который зафиксирован на отметке 2,2%.

Абсолютным лидером рейтинга стала Новгородская область, где без работы остаются лишь 0,7% жителей. Вторую строчку заняла Нижегородская область с показателем 0,9%. Тройку лидеров замкнули Ханты-Мансийский автономный округ, Хабаровский край и Калужская область, где уровень безработицы весной держался на уровне 1%. Следом за ними расположились Ямало-Ненецкий автономный округ, Хакасия и Москва, где показатель составил 1,1%. Тульская область разделила пятую позицию с Амурской областью, так как в обоих субъектах зафиксирован одинаковый процент незанятых граждан.

При этом в ряде российских субъектов ситуация на рынке труда остается весьма сложной. Самый высокий уровень безработицы весной зафиксировали в Ингушетии, где он достиг 22,7%, и в Дагестане с показателем 10,7%.