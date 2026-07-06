Росгвардейцы пресекли более 30 правонарушений за неделю в Тульской области. Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области подвели итоги работы групп задержания вневедомственной охраны Росгвардии за прошедшую неделю. Экипажи силовиков более 190 раз выезжали по сигналу тревоги. Большая часть вызовов, а именно свыше 110, поступила с охраняемых объектов. Еще около 80 раз бойцы направлялись к жилым домам и местам хранения имущества граждан для проверки сработавшей сигнализации.

Дополнительно росгвардейцы 8 раз выезжали по вызовам из дежурных частей территориальных органов внутренних дел для обеспечения общественного порядка и безопасности людей.

В ходе несения службы и реагирования на экстренные сообщения бойцы сумели пресечь более 30 административных правонарушений. При этом патрулирование маршрутов для охраны общественного порядка продолжается в регионе в круглосуточном режиме.