8 июля в Туле снизят давление воды в нескольких районах. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

АО «Тулагорводоканал» информирует жителей Тулы о временных неудобствах с водоснабжением. 8 июля 2026 года с 8:00 до 24:00 будет проводиться подготовка Окско-Непрядвенского водозабора к работе в зимних условиях 2026-2027 годов. В связи с техническими работами в ряде районов города ожидается пониженное давление в системе холодного водоснабжения.

Ограничения затронут южную часть Советского, Центрального и Привокзального районов Тулы. В зону пониженного давления попадут территории южнее улицы Пушкинской, а также квартал, ограниченный проспектом Ленина, районом Зеленстроя, Калужским шоссе, улицей Рязанской и Новомосковским шоссе. Кроме того, сложности с напором воды возможны в деревне Гостеевка, поселках Косая Гора, Скуратовских поселках, Новом, Рассвете, Иншинском, а также в селах Зайцево, Харино, Хопилово и Дементеево.

Полностью прекращена подача воды будет только в деревне Шевелевка.

После завершения всех технических мероприятий возможно кратковременное ухудшение качества воды. В частности, допускается повышение мутности и увеличение содержания железа.