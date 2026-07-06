Тульский теннисист Прохор Кожеуров выиграл два золота на турнире в Армении. Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 29 июня по 4 июля Ереван принимала международный теннисный турнир серии Tennis Europe под названием Gold's Gym Cup 3. На кортах выявляли сильнейших юноши и девушки в возрастной категории до 15 лет.

География участников оказалась обширной, а за медали боролись представители 10 стран, включая Россию, Армению, Великобританию, Францию, США, Сербию, Украину, Кипр, Иран и Турцию.

Достойно представил регион на этих состязаниях воспитанник «Тульского теннисного центра имени Р. и А. Сокол» Прохор Кожеуров. Молодой спортсмен показал великолепную игру и сумел завоевать сразу две золотые награды.

Прохор триумфально выступил в одиночном разряде, а также стал победителем в парном разряде, где играл в тандеме с Никитой Гавриловым.