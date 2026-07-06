В Щекино задержали подозреваемого в двойном убийстве. Фото: Алексей ФОКИН.

Следователи продолжают расследовать преступление, произошедшее в Щёкино, где были найдены тела мужчины и женщины. Сотрудники Следственного комитета совместно с полицейскими ведут активную работу по установлению всех обстоятельств трагедии.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов удалось выйти на след предполагаемого преступника. В Одоевском районе стражи порядка задержали 28-летнего молодого человека, который приходится сыном одному из погибших. Оперативное сопровождение в момент задержания обеспечивали сотрудники регионального УМВД.

Сейчас задержанный находится в распоряжении следствия. В самое ближайшее время с ним проведут допрос. Кроме того, ему предстоит пройти специальную психиатрическую и психологическую экспертизу.

Следственная группа не прекращает выполнять необходимые процессуальные действия для сбора и надежного закрепления доказательной базы по данному уголовному делу.