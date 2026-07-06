В Тульской области сотрудники МЧС потушили три пожара за прошедшие сутки. Фото: Алексей ФОКИН.

За минувшие сутки сотрудники экстренных служб Тульской области не зафиксировали ни одной чрезвычайной ситуации и обошлись без происшествий на водных объектах. При этом пожарно-спасательные подразделения трижды выезжали на ликвидацию техногенных возгораний и четыре раза привлекались к устранению последствий дорожно-транспортных происшествий. Аварии произошли на территории Тулы, Новомосковска, а также в Чернском и Заокском районах.

Первый пожар произошел в рабочем поселке Арсеньево на улице 22 Декабря. Там загорелась квартира, расположенная на первом этаже жилого дома. Огнеборцы быстро справились с пламенем на площади 12,5 квадратных метров. К месту вызова прибыли семь спасателей и три единицы спецтехники. Из опасной зоны был эвакуирован один человек,

В городском округе Новомосковск возгорание случилось в садовом товариществе «Авторемонтник-1» на улице Мира. Спасатели ликвидировали огонь в хозяйственной постройке на площади 10 квадратных метров. На тушение привлекли 13 человек и три пожарных автомобиля.

Еще один инцидент произошел в Узловой в гаражном кооперативе «Северный» на улице Чехова. Там загорелся гараж. Пять огнеборцев на двух спецмашинах потушили пламя на четырех квадратах.

Во всех случаях обошлось без пострадавших.