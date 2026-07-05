Кимовский суд приговорил мужчину к 2 годам колонии общего режима за разбойное нападение на женщину Фото: Алексей ФОКИН.

Кимовский районный суд признал Макеева Д.Н. виновным по ч. 1 ст. 162 УК РФ (разбой) за нападение на знакомую в ночь на 15 января.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения, до этого распивавший с ней спиртное, при расставании догнал женщину на лестничной площадке, ударил кулаком по лицу, выхватил мобильный телефон, затащил обратно в квартиру, где снял с нее норковую шубу, а на просьбы вернуть вещи ударил по голове. Потерпевшая покинула квартиру, опасаясь дальнейшего избиения.

Суд с учетом смягчающих обстоятельств назначил 2 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.