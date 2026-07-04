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НовостиОбщество4 июля 2026 10:33

48 пар близнецов родились в тульском перинатальном центре с начала года

Подведены краткие итоги работы за первое полугодие
Игорь КОПЫТОВ
48 пар близнецов родились в тульском перинатальном центре с начала года

48 пар близнецов родились в тульском перинатальном центре с начала года

Фото: Алексей ФОКИН.

С января по июнь в Тульском областном перинатальном центре на свет появились 48 двоен. Всех новорожденных проверили на 38 наследственных заболеваний - у пятерых малышей выявили тяжелые патологии, включая спинальную мышечную атрофию, фенилкетонурию, первичный иммунодефицит и врожденный гипотиреоз.

Ранняя диагностика позволяет начать лечение еще до появления первых симптомов. Все пятеро детей с выявленными заболеваниями находятся под постоянным наблюдением врачей и получают необходимую терапию.