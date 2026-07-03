Нападающий Тимур Мелекесцев пополнил состав тульского «Арсенала». Фото: Алексей ФОКИН.

Тульский « Арсенал» официально объявил о подписании контракта с новым игроком линии атаки. Ряды оружейников усилил нападающий Тимур Мелекесцев.

Спортсмен имеет за плечами богатый опыт выступлений за различные коллективы. Свой путь в большом спорте он начинал в юношеских академиях «Краснодара», ЦСКА и московского «Динамо». В составе молодежной команды бело-голубых он даже сумел стать победителем национального первенства.

На профессиональном уровне форвард успел поиграть за множество команд. В его послужном списке значатся краснодарский «Урожай», чешский «Словацко», махачкалинское «Динамо», «Алания», минский «Энергетик-БГУ», раменский «Леон-Сатурн», московское «Торпедо», а также «Форте» и ивановский «Текстильщик».

Именно в составе последнего клуба Тимур провел свой самый яркий сезон. Забив восемнадцать голов, он заслуженно получил звание лучшего бомбардира дивизиона А второй лиги.

Кроме того, нападающий имеет опыт международных выступлений, сыграв десять матчей и отличившись двумя точными ударами в форме юношеской сборной России.