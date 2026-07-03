Стали известны сроки завершения ремонта моста через реку Снежедок в Чернском районе Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

В Тульской области специалисты ГУ ТО «Тулаупрадор» проинспектировали работы на двух мостовых сооружениях.

В Чернском районе продолжается реконструкция моста через реку Снежедок. На сегодня выполнены устройство временной объездной дороги и временного моста, разборка старого сооружения, устройство опор, балок пролётного строения и насыпи.

Завершить работы планируется до 31 июля.

В Щекинском районе идет реконструкция мостового перехода через реку Упу на трассе «Тула – Белев» – Никольское – Крапивна. Ведутся работы по устройству насыпи, укреплению откосов и армированию пролетного строения. В июле запланировано непрерывное бетонирование монолитного пролета.

Полное завершение реконструкции ожидается в 2027 году.

Существующий мост низководный и затапливается весной. Для удобства жителей в текущем году планируется открыть рабочее движение по новому сооружению.