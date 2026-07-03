Крупно оштрафовали подобравшего на улице сверток с наркотиками туляка Фото: Алексей ФОКИН.

Привокзальный районный суд Тулы за незаконное приобретение наркотика оштрафовал туляка на 25 тысяч рублей.

В апреле 31-летний мужчина во время прогулки в районе тульского поселка Мясново обнаружил на земле сверток. Будучи наркозависимым, он сразу понял, что это, и забрал его себе для последующего употребления. Однако был остановлен сотрудниками полиции, которые обнаружили при нем наркотическое вещество общей массой 0,38 гр.

Приговором суда мужчина признан виновным, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.