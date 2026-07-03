Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июля 2026 14:26

В Туле будут судить предпринимательницу, по вине которой травмировался ребенок

Инцидент произошел на спортивной площадке
Игорь КОПЫТОВ
В Туле будут судить предпринимательницу, по вине которой травмировался ребенок

В Туле будут судить предпринимательницу, по вине которой травмировался ребенок

Фото: Алексей ФОКИН.

В Привокзальном районном суде Тулы рассмотрят уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по факту ЧП на детской площадке. Согласно договору, индивидуальная предпринимательница в 2021-2026 годах, согласно договору услуг, обязалась обустраивать и обслуживать четыре спортивных площадки на улице Генерала Марелова, выполнять текущий ремонт и обслуживание оборудования и установленных на ней качелей. Однако регулярные осмотры с целью выявления недостатков вверенных ей объектов и оборудования не проводились.

В апреле этого года 12-летний ребенок в связи с разрывом металлического крепления в месте подвеса сиденья к цепям, упал с качелей и получил серьезные травмы.

Степень вины в этом предпринимательницы и предстоит определить суду. Ей грозит от крупного штрафа до реального тюремного заключения.