В Туле будут судить предпринимательницу, по вине которой травмировался ребенок Фото: Алексей ФОКИН.

В Привокзальном районном суде Тулы рассмотрят уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя по факту ЧП на детской площадке. Согласно договору, индивидуальная предпринимательница в 2021-2026 годах, согласно договору услуг, обязалась обустраивать и обслуживать четыре спортивных площадки на улице Генерала Марелова, выполнять текущий ремонт и обслуживание оборудования и установленных на ней качелей. Однако регулярные осмотры с целью выявления недостатков вверенных ей объектов и оборудования не проводились.

В апреле этого года 12-летний ребенок в связи с разрывом металлического крепления в месте подвеса сиденья к цепям, упал с качелей и получил серьезные травмы.

Степень вины в этом предпринимательницы и предстоит определить суду. Ей грозит от крупного штрафа до реального тюремного заключения.